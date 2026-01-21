Devastato il cimitero di Fiesole, fiori incendiati e croci divelte

“Il cimitero è chiuso causa danneggiamenti”

È questo il cartello che i frequentatori del cimitero di Fiesole si sono trovati davanti quando sono andati a far visita ai propri cari defunti. Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio l’area cimiteriale è stata danneggiata. Un triste scenario fatto di fiori incendiati, lapidi danneggiate e croci divelte che ha portato immediatamente alla chiusura della struttura a partire dalla stessa giornata di sabato.

Nelle prime ore del mattino del 17 gennaio scorso, su segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti della polizia locale sono intervenuti all’interno dell’area cimiteriale, dove hanno rintracciato una persona la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. I rilievi, effettuati nel pomeriggio di sabato e proseguiti nella mattina di domenica 18 gennaio, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riportato da una nota del Comune di Fiesole “sono stati incendiati mucchi di fiori, in parte sintetici e quindi altamente infiammabili, insieme ad altri elementi votivi presenti nei cassonetti. I fumi sprigionati dalla combustione della plastica hanno provocato danni a diverse lapidi a nicchia. Oltre alle conseguenze del fuoco, si registrano anche croci colpite e alcune lapidi abbattute. Non trovano invece conferma le voci circolate nelle ore successive su presunte croci bruciate”.

Le indagini proseguono attraverso la raccolta di testimonianze e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Nel frattempo, già nella giornata di domenica, sono iniziate le operazioni di pulizia e ripristino dell’area cimiteriale. La riapertura è infatti prevista per la mattina di mercoledì 21 gennaio.

Il personale dei Cimiteri di Fiesole S.p.A, gestore della struttura, sta provvedendo a informare le famiglie interessate dai danneggiamenti. “Molti fiori, gettati o sparsi a terra insieme ai loro supporti in metallo, sono stati recuperati: vista la difficoltà di ricondurli alle singole tombe e per evitare ulteriori perdite, i portafiori sono stati ordinatamente collocati nel quadrato del cimitero in fondo rispetto all’ingresso, dove i proprietari potranno riprenderli”.

www.firenzetoday.it – Foto Facebook ‘Sei di Fiesole ma…’