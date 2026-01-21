Davos, segretario al commercio Usa: “la globalizzazione ha fallito”

Howard Williams Lutnick, segretario al commercio degli Stati Uniti d’America, ha detto che la globalizzazione ha fallito

Nel suo intervento al World Economic Forum ha dichiarato: “L’amministrazione Trump e io siamo qui per chiarire una cosa: la globalizzazione ha deluso l’Occidente e gli Stati Uniti d’America. È una politica fallimentare… e ha lasciato indietro l’America”.

L’America ha smesso di esportare posti di lavoro e di delocalizzare il suo futuro. Non cederemo più alla globalizzazione.

https://x.com/CommerceGov/status/2013638111977222213

Di opinione completamente opposta il vicepremier cinese che invece ha difeso il globalismo, sostenendo che i tentativi di resistere alla centralizzazione globale vanno “contro la tendenza storica”.

Indica il Covid come prova del fatto che le crisi globali richiedono soluzioni globali.

“Nel mezzo della rabbia e delle ondate di una crisi globale, i paesi non viaggiano separatamente su 190 piccole imbarcazioni, ma sono tutti a bordo di una nave gigantesca da cui dipende il nostro destino comune.”

https://x.com/wideawake_media/status/2013590280897781925

“La Cina è disposta a diventare non solo la fabbrica del mondo, ma anche il mercato mondiale.”

La globalizzazione deve far fronte alle sfide del crescente protezionismo. La Cina offre certezze in mezzo all’incertezza.

Senza dubbio, nel 2026 un numero maggiore di leader occidentali visiterà la Cina per collaborare.

https://x.com/XH_Lee23/status/2013830673891827896