Avvocato trova in aula ‘sentenza giÃ  scritta’ prima di fine processo

MILANO, 21 GEN – Prima che iniziasse l’udienza di un processo per violenza sessuale a Milano, un avvocato del collegio difensivo dell’imputato si Ã¨ accorto che sul banco dei giudici c’erano dei fogli, “una dozzina di pagine appoggiate sul fascicolo processuale”, nelle quali “c’era giÃ scritta la sentenza di condanna, veniva dichiarata la penale responsabilitÃ dell’imputato e si dava conto dell’attendibilitÃ della persona offesa”.

E’ quanto ha raccontato l’avvocato Paolo Cassamagnaghi, il quale dopo una breve interlocuzione informale coi giudici della sesta sezione penale su quanto aveva visto, assieme alla collega della difesa, la legale Roberta Ligotti, ha depositato subito un’istanza di ricusazione nei confronti dei tre magistrati del collegio per quel “verdetto giÃ scritto” prima che finisse il processo.Â Era una “sentenza di condanna, giÃ scritta, motivata”, ha chiarito Cassamagnaghi, “non era indicata soltanto la pena, era stato lasciato uno spazio vuoto”.

Nell’udienza di stamani, verso le 10.30, avrebbe dovuto essere ascoltata come teste una consulente tecnica della difesa, che doveva riferire sulla attendibilitÃ o meno della persona offesa. L’udienza Ã¨ cominciata, invece, con la difesa che ha fatto presente di aver inoltrato alla quinta sezione penale della Corte d’Appello la richiesta di ricusazione e i giudici, a quel punto, hanno dichiarato di astenersi dal procedere nel giudizio.

In prima battuta la difesa aveva anche chiesto se si potessero leggere in aula quei fogli, ma gli Ã¨ stato risposto di no. Ora su questa astensione del collegio della sesta penale e su quanto accaduto, dopo aver analizzato le carte, dovrÃ pronunciarsi il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia. I difensori, prima che iniziasse l’udienza del processo che vede un uomo imputato per violenza sessuale su minore, hanno anche informato il segretario della Camera penale di Milano. (ANSA).