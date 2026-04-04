Bozza di sentenza nel fascicolo d’indagine prima ancora dell’udienza

Una bozza di sentenza completa di motivazioni compare nel fascicolo d’indagine prima ancora dell’udienza
Ãˆ successo in tribunale a Brescia. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, il procedimento riguarda un 40enne giÃ ammesso alla messa in prova nell’ambito di una condanna per droga. Nei giorni scorsi il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca della misura, a seguito di nuove contestazioni, legate a presunte fatture false .
Ma al centro della vicenda non c’Ã¨ tanto il merito delle accuse quanto la presenza, nel fascicolo, di un documento intestato come ‘bozza revoca’. Il testo contiene giÃ il dispositivo e la motivazione della decisione: dalla revoca dell’affidamento in prova alla prosecuzione della pena in regime detentivo, fino alla trasmissione degli atti in Procura.
La bozza risulta redatta circa due settimane prima dell’udienza fissata per metÃ aprile, quando Ã¨ previsto il contraddittorio tra le parti . “La decisione sembra giÃ presa prima ancora che si svolga l’udienza e cosÃ¬ vengono calpestati i diritti della difesa”, osserva il legale dell’uomo.Â ANSA