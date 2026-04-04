Bozza di sentenza nel fascicolo d’indagine prima ancora dell’udienza

ImolaOggi CRONACA, News 2026

malagiustizia

Una bozza di sentenza completa di motivazioni compare nel fascicolo d’indagine prima ancora dell’udienza

Ãˆ successo in tribunale a Brescia. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, il procedimento riguarda un 40enne giÃ  ammesso alla messa in prova nell’ambito di una condanna per droga. Nei giorni scorsi il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca della misura, a seguito di nuove contestazioni, legate a presunte fatture false .

Ma al centro della vicenda non c’Ã¨ tanto il merito delle accuse quanto la presenza, nel fascicolo, di un documento intestato come ‘bozza revoca’. Il testo contiene giÃ  il dispositivo e la motivazione della decisione: dalla revoca dell’affidamento in prova alla prosecuzione della pena in regime detentivo, fino alla trasmissione degli atti in Procura.

La bozza risulta redatta circa due settimane prima dell’udienza fissata per metÃ  aprile, quando Ã¨ previsto il contraddittorio tra le parti . “La decisione sembra giÃ  presa prima ancora che si svolga l’udienza e cosÃ¬ vengono calpestati i diritti della difesa”, osserva il legale dell’uomo.Â  ANSA

Share

Articoli correlati

ladro con torcia

Uccise ladro in casa e ne ferÃ¬ un altro: condannato a 15 anni e 6 mesi

WhatsApp

Green pass, donna licenziata per un messaggio in chat privata. Cassazione conferma

Strage di Altavilla

Strage di Altavilla, partecipÃ² a torture e omicidio di madre e fratelli: assolta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *