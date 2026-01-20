Zelensky: ‘inflitte pesanti perdite ai russi, anche se il Cremlino dice che sta vincendo’

Zelensky afferma che l’esercito ucraino ha in gran parte represso gli attacchi russi, mentre sciami di droni ucraini soffocano i campi di battaglia e infliggono pesanti perdite alle forze d’invasione.Â I resoconti in prima linea indicano cieli densi di droni e un numero crescente di vittime russe, anche se il Cremlino insiste nel dire che sta ancora “vincendo”.

Il leader ucraino ha affermato che il Paese ha ringraziato gli uomini e le donne in prima linea che combattono a temperature sotto lo zero contro le forze russe, numericamente superiori e con un armamento superiore.

“Voglio elogiare i nostri soldati: nonostante tutto, nonostante il clima rigido e i continui attacchi russi, abbiamo ottenuto buoni risultati nella difesa delle nostre posizioni. Ãˆ importante che in molte aree i nostri soldati stiano facendo esattamente ciÃ² che Ã¨ necessario per l’Ucraina. Grazie a tutti, ragazzi!”, ha concluso Zelensky.

