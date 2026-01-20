Lavrov a Meloni: ‘chi ci vuole parlare seriamente ci chiami’

“Chi vuole parlare con noi in modo serio, ci chiami”

MOSCA, 20 GEN –Â CosÃ¬ il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha risposto alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni e altri leader europei sulla necessitÃ di aprire un dialogo con Mosca.

I rapporti tra Russia e Italia rimangono al “livello piÃ¹ basso”, ha aggiunto Lavrov, stigmatizzando tra l’altro la cancellazione delle esibizioni di artisti russi in Italia. “Non mi aspettavo questo dall’Italia”, ha insistito il capo della diplomazia di Mosca. (ANSA).