Eurocamera, iter d’urgenza su prestito da 90 miliardi a Kiev

Bandiera ucraina issata davanti al Parlamento UE

BRUXELLES, 20 GEN – Il Parlamento europeo ha attivato la procedura d’urgenza sulla proposta di prestito da 90 miliardi di euro per l’Ucraina, che sarÃ  votata giÃ  nella plenaria di febbraio. Gli eurodeputati hanno dato il via libera, per alzata di mano, all’iter accelerato per il pacchetto che prevede un prestito a Kiev finanziato tramite debito comune e garantito dal bilancio Ue.

Approvata anche la procedura d’urgenza per il ricorso alla cooperazione rafforzata, che consentirÃ  a 24 Paesi membri – saranno esclusi Repubblica ceca, Ungheria e Slovacchia – di partecipare al prestito: il voto finale su questa proposta Ã¨ previsto per domani. (ANSA)

