Trump: ‘Niente Nobel? Non mi sento piÃ¹ in dovere di pensare solo alla pace’

In una lettera al primo ministro della Norvegia, Donald Trump ha scritto che “considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in piÃ¹, non mi sento piÃ¹ in dovere di pensare esclusivamente alla pace, anche se sarÃ sempre predominante, ma ora posso pensare a ciÃ² che Ã¨ buono e giusto per gli Stati Uniti d’America”.

La missiva a Jonas Gahr StÃ¸re Ã¨ stata rivelata da Sky News. “La Danimarca non puÃ² proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perchÃ© mai dovrebbe avere un ‘diritto di proprietÃ ’? Non ci sono documenti scritti”, ha aggiunto il tycoon riferendosi alla Groenlandia.

“Sappiamo solo – ha affermato Trump – che una barca Ã¨ approdata lÃ¬ centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo barche che approdavano lÃ¬. Ho fatto per la Nato piÃ¹ di chiunque altro fin dalla sua fondazione, e ora la Nato faccia qualcosa per gli Stati Uniti. Il mondo non sarÃ sicuro se non avremo il controllo totale e completo della Groenlandia. Grazie!”.

tgcom24.mediaset.it