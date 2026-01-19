Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, bloccata da carabinieri

ImolaOggi CRONACA, News 2026

carabinieri pronto soccorso

CATANIA, 18 GEN – Una donna, in evidente stato di agitazione, avrebbe tentato di soffocare la figlia di cinque mesi, utilizzando un cuscino, ma Ã¨ stata bloccata da carabinieri allertati da una chiamata al 112. Militari dell’Arma del reparto Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno sfondato la porta della stanza da letto, dove la donna si era chiusa a chiave, e dopo avere fatto irruzione l’hanno fermata.

La piccola sta bene, mentre la madre, una straniera, Ã¨ stata condotta nel pronto soccorso dell’ospedale San Marco dove i medici stanno valutando il suo stato di salute e le sue condizioni psicologiche. Non Ã¨ escluso possa essere sottoposta a un Trattamento sanitario operatorio. (ANSA)

Articoli correlati

Roma polizia e carabinieri

Roma, due aggressioni in zona di Termini: uomo in fin di vita

Polizia arresto

Firenze, tentato omicidio con sassi e machete: arrestati 4 marocchini

ospedale ricoveri

Roma, indiano tenta di uccidere il compagno di stanza in ospedale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *