Abusi su 8 alunne, sospeso collaboratore scolastico

ImolaOggiCRONACA, News 2026

abusi sui minori

REGGIO EMILIA – Avrebbe indotto otto alunne di etÃ  inferiore ai 14 anni a subire abusi sessuali costringendole ad avere contatti fisici forzati in luoghi isolati della scuola tra ottobre e novembre 2025. Per questo un collaboratore scolastico di 28 anni Ã¨ stato sottoposto ad alcune misure cautelari.

L’indagine Ã¨ partita da una denuncia di alcuni docenti che avrebbero ricevuto confidenze da parte di alcune alunne. I carabinieri, su richiesta della procura di Reggio Emilia e su disposizione del gip, hanno eseguito la sospensione immediata dal pubblico servizio dell’uomo per un anno e, inoltre, lo hanno sottoposto a obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore serali.

Le violenze si sarebbero consumate in un istituto comprensivo della bassa reggiana.

Secondo quanto spiegato dai militari dell’Arma il 28enne “instaurava un clima di pressione psicologica, cercando di apparire come una figura di riferimento affettuosa per confondere le giovani vittime e indurle al silenzio”. La ricostruzione dei carabinieri Ã¨ stata possibile grazie alle testimonianze e ai riscontri che hanno contribuito a delineare un quadro di presunti abusi seriali.Â  tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

violenza

Bologna, 14enne portata in Italia e “venduta” dalla madre a un 25enne

operatori umanitari abusi sessuali

Unicef: in Repubblica del Congo 35mila stupri su minorenni nel 2025

bambine e adolescenti su TikTok

Adescava bambine e adolescenti su TikTok, marocchino condannato a 8 anni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *