Trump, nuovo affondo contro Starmer: “Non vogliamo un altro Neville Chamberlain”

Nuovo affondo contro Starmer, Trump evoca il premier che s’inchinò ai nazisti: “Non vogliamo un altro Neville Chamberlain”

Fa scalpore sui media del Regno Unito il nuovo affondo riservato dal presidente americano Donald Trump all’alleato britannico per il mancato sostegno diretto alla guerra contro l’Iran, sfociato stavolta in un apparente paragone fra il premier Keir Starmer e il suo screditato predecessore Neville Chamberlain: capo del governo di Sua Maestà che alla fine degli anni ’30, prima di essere rimpiazzato dal combattivo Winston Churchill, firmò il vergognoso appeasement di Monaco, inchinandosi alle pretese sulla Cecoslovacchia della Germania nazista di Adolf Hitler.

Trump nell’occasione non ha in effetti citato esplicitamente Starmer, come aveva invece fatto in passato negando in tono irridente che sir Keir potesse essere paragonato a Churchill. Tuttavia, interpellato sulle tensioni createsi nella storica ‘relazione speciale’ con Londra, ha insistito che Il Regno e il suo governo attuale hanno “molta strada da fare” per recuperare la sua piena fiducia.

“Noi – ha poi ammiccato – non vogliamo un altro Neville Chamberlain, siamo d’accordo, no?”. Parole chiaramente offensive nell’interpretazione di vari giornali britannici tra cui il Guardian. E di commentatori che tornano a sollevare dubbi sulla decisione conciliante di Starmer di confermare per fine aprile una prevista visita di Stato di re Carlo III e della regina Camilla a Washington: missione gradita a Trump che non poche voci sull’isola avrebbero voluto vedere rinviata in risposta all’atteggiamento recente di The Donald, alle frizioni legate al dossier iraniano e al timore di esporre il sovrano a momenti imbarazzanti. tgcom24.mediaset.it