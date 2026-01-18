Kiev: ‘riceveremo caldaie industriali dall’Italia’

Kyrylo Budanov (Capo dell’Ufficio del Presidente) scrive su X: “Continuiamo a raccogliere aiuti internazionali per superare la difficile situazione nel settore energetico a seguito dei massicci attacchi della Russia.

Nei prossimi giorni, l’Ucraina riceverÃ  dall’Italia una fornitura di apparecchiature di riscaldamento per supportare le regioni piÃ¹ colpite dal terrorismo russo. Si tratta dell’attuazione degli accordi raggiunti tra il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy e la Presidente del Consiglio dei Ministri italiana Giorgia Meloni.’

Nell’ambito della prima fase, verranno consegnate all’Ucraina 78 caldaie industriali con una capacitÃ  totale di 116,5 MW. Queste apparecchiature sono essenziali in un contesto di continui attacchi alle nostre infrastrutture. La seconda fase di supporto Ã¨ prevista per i prossimi sei mesi. Durante questo periodo, l’Ucraina riceverÃ  piÃ¹ di 300 caldaie aggiuntive con una capacitÃ  totale di 806 MW. Le apparecchiature saranno destinate alle comunitÃ  che attualmente stanno subendo maggiormente gli attacchi nemici.

Sono grato all’Italia per l’assistenza e a tutti i nostri partner per la loro solidarietÃ  e i passi concreti compiuti per proteggere gli ucraini.

