Groenlandia, FT: UE valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa

Le capitali europee stanno valutando di colpire gli Stati Uniti con dazi per un valore di 93 miliardi di euro o limitare l’accesso delle aziende americane al mercato europeo in risposta alla minaccia di Trump agli alleati della Nato. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti. Le misure di ritorsione sarebbero state elaborate per dare ai leader europei un peso in vista degli incontri con il presidente americano al World Economic Forum di Davos questa settimana, hanno affermato funzionari coinvolti nei preparativi.

Donald Trump vedrÃ a Davos i leader europei, inclusa la presidente dell’Ue Ursula von der Leyen, secondo quanto riporta il Financial Times. I consiglieri alla sicurezza nazionale dei paesi occidentali si incontreranno nella cittadina Svizzera domani pomeriggio: l’incontro doveva essere sull’Ucraina ma ora l’agenda Ã¨ stata rivista per dare piÃ¹ spazio alla crisi in Groenlandia.

I funzionari europei, aggiunge il quotidiano, si augurano che le loro minacce di ritorsione aumentino la pressione americana bipartisan su Trump e lo spingano a retrocedere sui dazi. Â«E’ giÃ una situazione che non consente compromessi perchÃ© non si puÃ² cedere sulla Groenlandia. Gli americani ragionevoli sanno che ha aperto un vaso di PandoraÂ», ha messo in evidenza un funzionario europeo con il Financial Times.

