Rapina violenta a Brescia, presa banda multietnica

BRESCIA, 17 GEN – Cinque giovani, due dei quali minorenni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per una violenta rapina avvenuta alla stazione dei pullman a Brescia. Il gruppo ha aggredito e rapinato due cittadini pachistani di 25 e 29 anni, ferendone uno in modo serio. L’episodio si Ã¨ verificato la sera di giovedÃ¬ scorso.

Le vittime, in attesa dell’autobus, sarebbero state avvicinate con un pretesto e poi portate ai piani inferiori della stazione, dove sono state accerchiate e colpite con calci e pugni.Â I rapinatori si sono impossessati dei portafogli e poi sono fuggiti.

Le Volanti hanno rintracciato i responsabili grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini del circuito di videosorveglianza. Quattro giovani – un egiziano di 19 anni, un tunisino di 17 e due italiani di 23 e 17 anni – sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni personali. Un quinto complice, un tunisino di 20 anni, Ã¨ stato fermato poco dopo e portato in carcere.

Uno dei due aggrediti Ã¨ stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia, dove Ã¨ stato giudicato guaribile in 15 giorni. Il questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei confronti degli arrestati alcune misure di prevenzione, tra cui il foglio di via con divieto di ritorno in cittÃ per due anni. Per i tre stranieri Ã¨ stata inoltre avviata la procedura di revoca del permesso di soggiorno in vista dell’espulsione. (ANSA)