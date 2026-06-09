Terni, aggrediscono un uomo e gli rubano denaro e bici: arrestati due tunisini

Due cittadini di origine straniera sono stati arrestati per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale da agenti della polizia di Stato intervenuti, nella notte fra il 3 e il 4 giugno nei pressi del distributore di benzina dove era in corso un’aggressione. Sul posto gli agenti hanno visto allontanarsi due persone lungo il percorso pedonale che costeggia il fiume Nera, dopo un breve inseguimento li hanno raggiunti e bloccati.

Dalla ricostruzione degli eventi è emerso che i due soggetti in questione avevano aggredito un uomo in bicicletta facendosi consegnare tutto il denaro che aveva con sé. La vittima avrebbe reagito cercando di recuperare la somma di denaro ma i due lo hanno nuovamente aggredito con violenza e privato anche della bicicletta sulla quale si trovava.

La bicicletta e buona parte del denaro sottratto sono stati restituiti al proprietario che ha riportato varie contusioni ed escoriazioni.

I due aggressori, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati e, all’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

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