Legge vergogna della Lega approvata in Senato. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 17 gennaio 2026

LEGGE VERGOGNA DELLA LEGA APPROVATA IN SENATO

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 17 gennaio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Si parla di una Legge vergogna, ovvero del DDL 978 2023, parafrasando il detto popolare “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i pescecani, credendo di aver vinto. Ma i leoni restano leoni, e i pescecani restano pescecani”

E’ una legge che mina le garanzie fondamentali dei cittadini e apre la strada alla privatizzazione della giustizia.

Armando Manocchia ne parla con Sergio Bramini della Federazione Europea per la Giustizia (FEG) e Alfredo Belluco vice presidente nazionale “Sacra casa, sacra Famiglia”.

In questa nuova legge spunta un meccanismo per dare un aiutino a 233mila avvocati ai quali consente di privatizzare la giustizia con l’emissione del decreto ingiuntivo e del pignoramento anche della prima casa, eliminando il ruolo del giudice e, di fatto, vanificando la difesa del cittadino e delle imprese.

Insomma, un copia e incolla di quanto questa vergogna di governo ha già fatto a favore dei Bankster, consentendo loro di pignorare direttamente la casa a chi non paga anche una sola rata del mutuo.

“Se la vergogna è un sentimento che prova solo chi ha dignità. Questi non provano vergogna.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

