Armi a Kiev, Renzi: “Non sottovalutate Vannacci”

“Non sottovalutate Vannacci, perché nel momento in cui il generale rompe con la Lega… Si dirà ‘eh ma ho portato via solo due parlamentari…’. Ho capito, non sono i parlamentari: la Lega e la destra i voti rischiano di perderli quando c’è qualcosa che nasce all’estrema destra”.

Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, arrivando all’assemblea nazionale del partito a Milano e riferendosi al voto sulla risoluzione per gli aiuti all’Ucraina che ha visto due deputati leghisti votare no in dissenso dal gruppo, seguendo l’indicazione del vice segretario del Carroccio Roberto Vannacci.

“Guardate che è successo in Veneto, hanno preso il 5%”, dice riferendosi al candidato a destra del centrodestra, Riccardo Szumski. “Allora se ci sarà una lista a destra della Meloni – è la previsione di Renzi – saranno mesi divertenti”. (askanews)