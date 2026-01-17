Anzio, donna presa a pugni in faccia e rapinata: arrestati 3 nigeriani

Presa a pugni in faccia e rapinata in strada. Vittima una donna, che ha subito la brutale aggressione ad Anzio

Gli agenti hanno individuato il violento, un nigeriano di 43 anni. Ma a quel punto Ã¨ iniziata un’altra storia, con le forze dell’ordine che sono stati aggrediti da due uomini, connazionali del ladro. Per tutti e tre, alla fine, sono scattate le manette.

Donna picchiata e rapinata in strada

I fatti si sono succeduti in rapida sequenza a partire dalle 21 di giovedÃ¬ 15 gennaio. La vittima, una 36enne originaria del Congo, si trovava su Corso Italia quando Ã¨ stata avvicinata da un individuo. Quest’ultimo, improvvisamente, le ha sferrato un cazzotto sul volto e le ha afferrato la borsa, per poi scappare. La donna, seppur in stato di choc, ha avuto la forza di denunciare quanto aveva subito. CosÃ¬, immediatamente, sono scattate le ricerche del fuggitivo.

Agenti aggrediti

La testimonianza e gli elementi raccolti hanno condotto gli agenti su viale Europa, un’area a ridosso del luogo della rapina e giÃ nota per degrado e spaccio. Proprio nell’appartamento di una delle palazzine situate in zona Ã¨ stato rintracciato il malvivente. Con lui c’erano un 31enne e un 32enne, anch’essi originari della Nigeria, che si sono scagliati contro gli agenti, presumibilmente per permettere al rapinatore di far perdere le proprie tracce. Ma il loro piano non Ã¨ andato a buon fine.

Al termine degli accertamenti, il 43enne Ã¨ stato arrestato per rapina. In manette anche gli altri due violenti, accusati di resistenza a pubblico ufficiale.

