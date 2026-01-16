Milano, 70enne ucciso con coltellata alla gola: arrestato marocchino

Un uomo di 70 anni Ã¨ stato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che Ã¨ stato arrestato dai carabinieri. E’ accaduto questa notte quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perchÃ© un giovane minacciava di suicidarsi.

Quando i militari sono entrati nell’appartamento, sostanzialmente a soqquadro, rimettendo a posto i mobili, sotto uno di questi Ã¨ stato trovato l’uomo ucciso e il giovane Ã¨ stato arrestato.

La posizione del ragazzo marocchino trovato nella casa di Rozzano Ã¨ al vaglio dei militari e dell’AutoritÃ giudiziaria e formalmente non Ã¨ ancora intervenuto un provvedimento di arresto: si ipotizza perÃ² che il colpo sia stato inferto a seguito di una lite.

Il 21enne Ã¨ stato bloccato mentre tentava di lanciarsi dal balcone e portato all’ospedale San Paolo in attesa di ulteriori accertamenti. Dalle prime ricostruzioni pare che vittima e aggressore si conoscessero. Saltuariamente il 21enne, con precedenti per stupefacenti, trovava ospitalitÃ nell’appartamento dell’anziano. I rilievi sono svolti anche dalla Scientifica del comando provinciale dei carabinieri di Milano che sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. ANSA