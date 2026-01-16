Groenlandia, Crosetto: ‘invio di 200 militari? Sembra una barzelletta’

“Mandare soldati in Groenlandia? Non Ã¨ una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro Ã¨ un atteggiamento razionale. Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare, noi dobbiamo unire e non spaccare. Cento, duecento soldati in Groenlandia che fanno? Sembra l’inizio di una barzelletta…”.

Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti al Senato.

Calenda a Crosetto, ‘continuate a blandire Trump, servono leader all’altezza’

“Il problema non Ã¨ l’opinione pubblica, il Ã¨ se ci sono leader all’altezza dell’appuntamento con la storia” che non seguono le opinioni pubbliche ma in grado di “spiegare la necessitÃ storica in questo momento di essere parte del gruppo dei paesi di testa che costruisce la difesa europea. Voi potete continuare a blandire Trump, ma Trump non blandirÃ voi e a un certo punto avrete la responsabilitÃ morale e politica di non aver fatto ciÃ² che bisognava fare per tenere questo Paese al sicuro e di svolgere il ruolo che gli spetta nei confronti dell’Ucraina e dell’Europa”.

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al Senato per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto sull'Ucraina.