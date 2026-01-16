Stretta su coltelli, espulsioni, reati dei minori e maranza: cosa comprende il nuovo pacchetto sicurezza

Il Viminale mette sul tavolo un pacchetto sicurezza senza precedenti: fondi extra per le stazioni, fermo preventivo fino a 12 ore per manifestanti con volto coperto o armi, espulsioni piÃ¹ rapide, zone rosse e stretta sui coltelli. Lâ€™obiettivo del governo Ã¨ chiaro: ripristinare lâ€™ordine nelle cittÃ italiane e stroncare la criminalitÃ giovanile, dalle baby gang ai maranza, fenomeni che oggi generano allarme sociale nelle stazioni e nelle strade. Il sottosegretario allâ€™Interno, Nicola Molteni, parla di Â«un pacchetto strategico per incrementare il contrasto alla criminalitÃ e garantire sicurezza nelle cittÃ e nelle stazioniÂ».

PiÃ¹ sicurezza nelle stazioni

Il piano prevede un fondo di 50 milioni di euro per il 2026, destinato a rafforzare la vigilanza nelle stazioni ferroviarie tramite accordi con il ministero delle Infrastrutture e il Gruppo Fs. Le Forze di polizia potranno accedere alle banche dati sul traffico passeggeri e merci e implementare servizi di vigilanza sulla rete ferroviaria.

Illecito penale per chi non si ferma allâ€™alt della polizia

Chi fugge dallâ€™alt della polizia rischierÃ ora la reclusione da sei mesi a cinque anni, con sospensione della patente e confisca del veicolo. Ãˆ prevista anche la possibilitÃ di arresto in flagranza differita, mantenendo comunque la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Fermo preventivo durante le manifestazioni

La bozza introduce il fermo di prevenzione fino a 12 ore per chi partecipa a manifestazioni con volto coperto, casco o armi. Gli agenti possono trattenere i sospetti negli uffici di polizia per verifiche legate alla sicurezza pubblica e allâ€™incolumitÃ .

Espulsioni piÃ¹ semplici

Per gli stranieri, il pacchetto prevede lâ€™esecuzione immediata dei provvedimenti di espulsione giÃ emessi, salvo cambiamenti nelle circostanze personali. Si abroga il gratuito patrocinio per gli extra-Ue che contestano lâ€™espulsione. Ãˆ prevista una spesa di oltre 8 milioni di euro per rimpatri e attuazione del Patto europeo sulla migrazione e asilo.

Il Ministero dellâ€™Interno potrÃ rimpatriare chi rappresenta un pericolo per la sicurezza dello Stato o per le relazioni internazionali.

Zone rosse

I prefetti potranno istituire zone rosse in aree con gravi episodi di illegalitÃ .

In queste aree sarÃ vietata la permanenza di persone segnalate per reati contro la persona, il patrimonio, stupefacenti o armi. Lâ€™individuazione delle zone rosse sarÃ motivata e temporanea, previa analisi della situazione attuale dei luoghi.

Controllo sui minori

Si amplia il catalogo dei reati per i quali il questore puÃ² ammonire i minorenni dai 12 ai 14 anni, includendo lesioni personali, rissa, violenza privata e minaccia con armi. Per i minorenni sopra i 14 anni, i genitori o chi esercita la sorveglianza possono essere sanzionati da 200 a 1.000 euro in caso di mancato controllo. La stessa sanzione si applica ai minorenni coinvolti in atti persecutori o cyberbullismo.

Porto illecito di coltelli

Il pacchetto introduce lâ€™arresto facoltativo in flagranza e misure cautelari anche per minorenni che portano coltelli o strumenti atti ad offendere. Ãˆ vietata la vendita ai minorenni, anche online, di armi improprie, con sanzioni da 500 a 3.000 euro, fino a 12.000 euro in caso di reiterazione, e possibile revoca della licenza allâ€™esercizio commerciale.

