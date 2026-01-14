Milano, rubano pacchi postali: arrestati due peruviani

Entrano a mani vuote in un condominio ed escono carichi di pacchi postali (non loro). Peccato per loro che a osservare l’intera scena, all’esterno dell’edificio, ci fossero i poliziotti dell’Antiborseggio della Squadra Mobile della questura di Milano, diretti da Alfonso Iadevaia. Gli agenti in borghese hanno arrestato per furto aggravato due peruviani di 25 e 28 anni.

Ladri rubano i pachi postali in un condominio

I due, entrambi pregiudicati e irregolari sul territorio, sono stati bloccati in piazza Arcole, in zona Navigli a Milano. Proprio lì i poliziotti avevano notato i due armeggiare davanti al portone di un condominio, verso le 13 di lunedì. Gli investigatori hanno atteso, e nel giro di pochi minuti, i due peruviani sono riusciti a entrare nell’edifico e a uscire carichi di pacchi postali.

L’arresto della polizia

Una volta fermati, gli agenti hanno scoperto che la coppia aveva rubato i pacchi destinati ai residenti e consegnati durante la mattinata dai vari servizi di posta. La refurtiva è stata presto restituita. Addosso, i due avevano anche un frangivetro. Ora saranno processati con rito direttissimo martedì.

