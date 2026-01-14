Farnesina: italiani lascino l’Iran

ROMA, 14 GEN – E’ in corso nella sala di crisi della Farnesina una riunione del ministro Antonio Tajani con dirigenti del ministero, della Difesa, della sicurezza italiana, con l’ambasciatrice d’Italia a Teheran e con gli ambasciatori nelle principali capitali interessate alla attuale crisi in Iran. La Farnesina – si legge in una nota – conferma l’indicazione di lasciare l’Iran ai cittadini italiani che possano farlo.

“La direttrice politica ha parlato con l’ambasciatore iraniano (convocato oggi alla Farnesina, ndr) e ha ribadito le nostre preoccupazioni e la nostra condanna. La reazione Ã¨ stata che hanno convocato l’ambasciatore d’Italia a Teheran. Hanno reagito cosÃ¬”. L’ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani parlando della situazione in Iran a margine della presentazione di un libro al Senato. (ANSA)