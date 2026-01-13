Zelensky: ‘il regime iraniano ha fatto tanto male all’Ucraina’

“Ciò che sta accadendo ora in Iran – proteste su larga scala, di fatto una rivolta – è un chiaro segnale che le cose non diventeranno più facili per la Russia.

E ogni persona perbene su questo pianeta desidera davvero che il popolo iraniano si liberi finalmente dall’attuale regime che ha fatto così tanto male all’Ucraina e ad altri paesi.

È fondamentale che il mondo non perda questo momento in cui i cambiamenti sono possibili. Ogni leader, ogni Paese e ogni organizzazione internazionale deve intervenire ora e aiutare il popolo a rimuovere i colpevoli di ciò che l’Iran è tristemente diventato.

Lo scrive Volodymyr Zelensky su X.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2010813337718964292