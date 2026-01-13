Varese, 57enne trovato morto in casa

Il cadavere era stato scoperto nella mattinata di venerdÃ¬ 9 gennaio. Un uomo di 57 anni trovato privo di vita allâ€™interno della sua abitazione in via dei Boderi. Erano intervenuti gli agenti della Squadra volante della Questura.

Dai primi accertamenti sembra che il decesso sia da ricondurre ad un malore avvenuto circa 48 ore prima.

Sul posto erano intervenuti anche il pubblico ministero Giangavino Contu, il personale della Polizia scientifica, il medico legale e gli agenti della Squadra mobile per lâ€™avvio delle indagini. Il magistrato ha disposto lâ€™autopsia.

