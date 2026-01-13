Massacra di botte il compagno e lo spedisce in rianimazione: fermata tunisina

La compagna dellâ€™uomo, una donna tunisina, avrebbe picchiato selvaggiamente il compagno: non sarebbe stata la prima volta

Una donna, dopo una lite furibonda, ha picchiato il proprio compagno, causandogli gravi ferite a tal punto da richiedere lâ€™intervento immediato del pronto soccorso.Â Lâ€™uomo si trova adesso ricoverato in Rianimazione con un trauma cranico e toracico: si tratta di un 50enne di Modica (Ragusa) picchiato dalla compagna tunisina.

Lâ€™uomo Ã¨ arrivato in ospedale domenica mattina con lividi e ferite al volto che avrebbe spiegato di essersi procurato cadendo dalle scale. Storia che ha portato i medici a chiamare le AutoritÃ per approfondire.

Non sarebbe stata la prima volta

Le indagini della forze dellâ€™ordine hanno permesso di risalire alla vera causa delle ferite: la compagna dellâ€™uomo, una donna tunisina. Questâ€™ultima avrebbe picchiato il 50enne e pare che non fosse la prima volta. La donna Ã¨ stata fermata ieri pomeriggio dagli agenti della polizia del Commissariato di Modica.

https://qds.it/modica