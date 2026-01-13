Kallas: “Putin prenderà sul serio i negoziati solo se lo costringeremo”

Kaja Kallas

“Abbiamo intenzione di completare il ventesimo ciclo di sanzioni contro la Russia il mese prossimo”, ha dichiarato Kallas, condividendo i suoi piani per febbraio.

“L’amara realtà è che questa guerra potrebbe continuare a lungo se non aumentiamo congiuntamente la pressione sulla Russia affinché la fermi. La politica europea rimane coerente: sostenere l’Ucraina e aumentare il prezzo che la Russia paga per le sue azioni. Da parte dell’UE, forniremo all’Ucraina 90 miliardi di € in prestiti per finanziare il lavoro delle istituzioni statali e della difesa nei prossimi due anni.

Stiamo anche portando avanti il ​​20° ciclo di sanzioni e intendiamo completarlo il mese prossimo. Putin prenderà sul serio i negoziati solo se lo costringeremo a farlo.”
