400 milioni di dollari all’Ucraina, Zelensky ringrazia la Norvegia

Volodymyr Zelenskyy scrive su X: “Apprezziamo la decisione odierna della Norvegia di stanziare un pacchetto di aiuti da 400 milioni di dollari per il nostro Paese. È molto importante e sosterrà concretamente il nostro popolo. Durante un incontro con il Ministro degli Esteri norvegese @EspenBarthEide, l’ho ringraziato per l’assistenza così consistente e per tutti i pacchetti di sostegno ai settori militare ed energetico. Ringrazio la Norvegia per il suo sostegno fin dall’inizio dell’aggressione su vasta scala della Russia.

Abbiamo discusso della situazione energetica in Ucraina. La Russia attacca quotidianamente le infrastrutture civili, in particolare quelle energetiche. Ne ho informato il Ministro. Abbiamo anche discusso della nostra diplomazia volta a raggiungere una pace dignitosa, della partecipazione della Norvegia all’iniziativa PURL e dell’importanza del suo ulteriore sviluppo, nonché delle prospettive per la produzione congiunta di armi e di altri progetti nel campo della cooperazione militare.”