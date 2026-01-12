UE, possiamo difendere sia la Groenlandia che l’Ucraina

“Non sono d’accordo sul fatto che dobbiamo dare prioritÃ a uno di questi obiettivi”, ovvero l’integritÃ territoriale della Groenlandia e il sostegno Usa per l’Ucraina

Lo ha dichiarato la portavoce aggiunta della Commissione europea, Arianna Podesta’, nel briefing quotidiano con la stampa. “Queste due cose non sono paragonabili; oppure, per adattare una citazione di Scott Fitzgerald, possiamo tenere due pensieri contemporaneamente e questi non sono mutuamente esclusivi”, ha aggiunto la portavoce per gli Affari esteri, Anitta Hipper.

“Un primo punto riguarda la Groenlandia, su cui abbiamo chiarito molto bene la nostra posizione. La Groenlandia fa parte del regno di Danimarca ed e’ anche una priorita’ fondamentale per l’Unione europea. Negli ultimi giorni abbiamo ribadito la posizione secondo cui l’integritÃ territoriale e la sovranitÃ sono principi fondamentali del diritto internazionale. E questi principi sono essenziali non solo per l’Ue, ma per le nazioni di tutto il mondo”, ha affermato.

“La stessa visione si applica ovviamente all’Ucraina. Abbiamo gli Stati Uniti continuamente impegnati negli sforzi di pace per una pace duratura. Abbiamo inoltre accolto con favore gli sforzi degli Stati Uniti nel guidare questi colloqui con la Russia”, ha concluso la portavoce.

