UE, possiamo difendere sia la Groenlandia che l’Ucraina

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Trump e von der Leyen

“Non sono d’accordo sul fatto che dobbiamo dare prioritÃ  a uno di questi obiettivi”, ovvero l’integritÃ  territoriale della Groenlandia e il sostegno Usa per l’Ucraina

Lo ha dichiarato la portavoce aggiunta della Commissione europea, Arianna Podesta’, nel briefing quotidiano con la stampa. “Queste due cose non sono paragonabili; oppure, per adattare una citazione di Scott Fitzgerald, possiamo tenere due pensieri contemporaneamente e questi non sono mutuamente esclusivi”, ha aggiunto la portavoce per gli Affari esteri, Anitta Hipper.

“Un primo punto riguarda la Groenlandia, su cui abbiamo chiarito molto bene la nostra posizione. La Groenlandia fa parte del regno di Danimarca ed e’ anche una priorita’ fondamentale per l’Unione europea. Negli ultimi giorni abbiamo ribadito la posizione secondo cui l’integritÃ  territoriale e la sovranitÃ  sono principi fondamentali del diritto internazionale. E questi principi sono essenziali non solo per l’Ue, ma per le nazioni di tutto il mondo”, ha affermato.

“La stessa visione si applica ovviamente all’Ucraina. Abbiamo gli Stati Uniti continuamente impegnati negli sforzi di pace per una pace duratura. Abbiamo inoltre accolto con favore gli sforzi degli Stati Uniti nel guidare questi colloqui con la Russia”, ha concluso la portavoce.
www.rainews.it

Articoli correlati

Trump

Trump: “Potrei dover scegliere tra Nato e Groenlandia’

Jeff Bezos, Bill Gates

I miliardari che hanno investito in Groenlandia

nave Artico

Nato: ‘sempre piÃ¹ navi russe e cinesi nell’Artico’. Paesi nordici: “nessuna traccia”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *