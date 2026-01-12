Tajani: “Sostengo le aspirazioni democratiche del popolo iraniano”

“Il governo italiano esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran.

Sostengo le aspirazioni democratiche del popolo iraniano”.

Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiedendo “alle Autorità di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti, di rinunciare in ogni caso alla vergogna della pena di morte come misura repressiva”.

“Il mio cordoglio è per chi ha perso la vita durante le manifestazioni”, ha aggiunto su X Tajani ricordando che “l’Italia, insieme ai partner europei, è protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo iraniano e della incolumità dei suoi cittadini”. ANSA

