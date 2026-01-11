Rissa a Treviso, 7 egiziani denunciati a piede libero

TREVISO – Rissa tra un gruppo di sette giovani di origini egiziane tra i 23 e i 27 anni in via Fiumicelli, a Treviso: una persona rimane ferita e finisce in ospedale. L’episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di sabato 10 gennaio.

La ricostruzione

La discussione sarebbe culminata in rissa intorno alle 14. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire il motivo all’origine dell’alterco. Certo è che i sette giovani, tutti residenti a Treviso, fanno parte della stessa compagnia.

Sul posto sono quindi intervenute tre autoradio del Nor ed una volante della questura. I giovani sono stati accompagnati in via Cornarotta e identificati. Nei loro confronti si procederà alla denuncia in stato di libertà per rissa. Uno di loro, un 25enne, è stato medicato all’ospedale di Treviso per una contusione a un polso, le sue condizioni non sarebbero gravi.

