Groenlandia, Trump: “Controllo Usa serve anche alla UE”

Dopo il Venezuela, la Groenlandia? Donald Trump volta pagina dell’atlante e cerchia in rosso l’isola, territorio danese autonomo

Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver accantonato il tema per mesi, negli ultimi giorni è tornato alla carica. “Dirò solo una cosa: abbiamo bisogno della Groenlandia a livello strategico, dal punto di vista della sicurezza nazionale. E la Danimarca non è in grado di garantirla. Sapete cosa ha fatto la Danimarca? Ha aggiunto una slitta”, la risposta di Trump alle domande dei giornalisti.

Per la Casa Bianca, la Groenlandia è un pilastro della ‘national security’ vista la presenza sempre più minacciosa di Russia e Cina nell’Artico. Il presidente degli Stati Uniti si lascia sfuggire una deadline che, per quanto vaga, non passa inosservata: “Parleremo della Groenlandia in 20 giorni”. Quindi, il messaggio che riguarda l’Unione Europea: “All’Ue serve che noi” controlliamo “la Groenlandia. E lo sa”. ADNKRONOS