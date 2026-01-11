Carcere minorile Pratello: detenuto si abbassa i pantaloni e molesta un’agente

Un’agente dell’Istituto penale minorile del Pratello è stata molestata da un detenuto

Lo denuncia Francesco Borrelli, vice segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe. Borrelli riferisce di disordini avvenuti venerdì all’interno del carcere minorile. “Due agenti sono stati aggrediti e uno ha ricevuto una prognosi di sette giorni. Ma la cosa più grave sono le molestie ricevute da una nostra collega da parte di un detenuto”.

A quanto si apprende, il detenuto “si sarebbe avvicinato e abbassato i pantaloni, con la probabile intenzione di abusarne sessualmente. L’agente, sotto shock, è stata portata in ospedale” e ha avuto una prognosi temporanea di sette giorni.

“Esprimiamo la nostra solidarietà alla collega” affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale, secondo i quali il detenuto “deve essere punito in maniera esemplare”. È del tutto evidente che l’episodio denunciato, non isolato nel nostro settore, pone un enorme problema sulla tutela delle donne in divisa, in particolare di chi lavora in carcere, spesso a contatto anche con detenuti uomini. Chiediamo che vengano attivati i necessari percorsi di sostegno psicologico per la nostra collega”, concludono.

