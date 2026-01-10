Schlein: ‘la democrazia non Ã¨ un assegno in bianco per 5 anni’

Elly Schlein

“La democrazia non Ã¨ un assegno in bianco per 5 anni per chi prende un voto in piÃ¹ alle elezioni.
E’ una cosa diversa, Ã¨ il principio che i nostri costituenti hanno fissato per cui a ogni potere si pone un limite adeguato in un equilibrio complesso di pesi e contrappesi che sono al servizio dei cittadini.

La separazione dei poteri Ã¨ un principio che difende i cittadini, che da soli non hanno il potere e i soldi per far valere altrimenti le proprie ragioni”.

L’ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein intervenendo alla presentazione del comitato ‘SocietÃ  civile per il no’ al referendum sulla giustizia, guidato da Giovanni Bachelet, a Roma. ANSA

