Londra, 230 milioni di sterline in vista della forza multilaterale in Ucraina

LONDRA, 10 GEN – Il Regno Unito mobiliterÃ 200 milioni di sterline (230 milioni di euro) per preparare il suo esercito in vista di un futuro dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina, in caso di cessate il fuoco con la Russia: lo ha annunciato venerdÃ¬ il ministero della Difesa.

Questo finanziamento, prelevato dal bilancio militare del 2026, consentirÃ “di fornire nuovi veicoli, sistemi di comunicazione e capacitÃ di protezione contro i droni, garantendo cosÃ¬ che le truppe britanniche siano pronte per essere dispiegate”, precisa il comunicato del Ministero della Difesa.

La produzione dei droni intercettori Octopus inizierÃ questo mese nel Regno Unito “al fine di rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina”, precisa il comunicato.

L’annuncio fa seguito alla dichiarazione d’intenti firmata martedÃ¬ dal Regno Unito e dalla Francia, in cui i due paesi si dicono pronti a schierare soldati per mantenere la pace in caso di cessate il fuoco.

Il primo ministro Keir Starmer ha promesso di fornire “il prima possibile” i dettagli di questa dichiarazione d’intenti e ha assicurato che il Parlamento dovrÃ pronunciarsi su qualsiasi invio di truppe in Ucraina.

Il governo laburista di Keir Starmer ha ribadito la sua volontÃ di sostenere gli investimenti nella difesa dopo che la stampa ha riportato la notizia di un buco di 28 miliardi di sterline (32 miliardi di euro) nel bilancio della difesa.

(ANSA-AFP).