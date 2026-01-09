Sindaco di Trieste pubblica Befana con il volto di Schlein, Ã¨ polemica

Un fotomontaggio finisce per alimentare la polemica politica. Elly Schlein vestita da Befana, con tanto di scopa di saggina e fazzoletto in testa

Nelle scorse ore il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza – alla guida di una coalizione di centrodestra – ha pubblicato su Facebook un post che ha scatenato le proteste delle opposizioni, in particolare del Partito democratico.Â Il post pubblicato da Dipiazza – e poi rimosso – conteneva una didascalia che rendeva ancora piÃ¹ esplicito il messaggio: “Tanti auguri, Befana”.

Le reazioni contro il sindaco di Trieste sono state immediate. Soltanto qualche settimana fa l’esponente di Forza Italia era finito al centro delle polemiche per una frase sessista rivolta a una consigliera comunale: “Non mi sono mai fatto comandare da una donna”.

Critiche all’iniziativa sono state espresse dalla segretaria del Pd del Friuli Venezia Giulia, Caterina Conti, che ha parlato di un’idea che “incarna la cultura di destra”. Per Conti “non Ã¨ satira nÃ© spirito goliardico, solo mancanza di rispetto” ma “un gesto sessista, volgare e indegno di chi ricopre un incarico pubblico, che usa il body shaming come arma politica”.

I presidenti dei gruppi parlamentari del Pd di Senato e Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga, e il capo delegazione dem a Bruxelles, Nicola Zingaretti, in una nota congiunta hanno stigmatizzato il post. “Ãˆ davvero grave il gesto compiuto dal sindaco di Trieste Dipiazza. Un sindaco, che rappresenta le istituzioni, in un giorno come questo, con le salme dei ragazzi morti a Crans Montana appena arrivate in Italia, non trova di meglio che insultare e offendere la segretaria del Pd”.

