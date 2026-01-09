Schlein: “toccherà a noi costruire un’Italia più giusta”

Roma, 9 gen. – “In tre ore di conferenza stampa da Giorgia Meloni nemmeno una parola sulle principali preoccupazioni degli italiani: la sanità pubblica e il carovita e nemmeno sulla scuola”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.A

ggiunge la Schlein: “Prometteva di abolire le accise e invece le ha aumentate, prometteva di ridurre le tasse e invece siamo ai massimi da 10 anni. Promettevano di anticipare le pensioni e invece hanno ritardato l’età pensionabile. Davanti alla sua incoerenza toccherà a noi costruire un’Italia più giusta”. ASKANEWS