Meloni: “quando si tratta di difendere l’interesse nazionale Mattarella c’è”

ROMA, 09 GEN – “I miei rapporti con il Quirinale e in particolare con il presidente della Repubblica sono ottimi. Leggo spesso ricostruzioni su scontri e difficoltà. Io e il presidente della Repubblica non siamo sempre d’accordo, l’ha dichiarato anche lui, però se c’è una cosa che ha fatto la differenza è che il presidente della Repubblica quando si tratta di difendere l’interesse nazionale c’è. E questo per me vale tutto”.

Così la premier Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. “Cerchiamo sempre soluzioni e le abbiamo sempre trovate”, ha aggiunto. Sulle questioni interne, “le posizioni personali del presidente della Repubblica immagino non siano sempre le nostre, ma entrambi conosciamo i nostri ruoli e collaboriamo in maniera ottima. Vedo però un racconto molto diverso dalla realtà che vivo e non vorrei che il tentativo di scontro servisse a sostenere interessi diversi ad esempio sul premierato per poter dire che Meloni vuole mettere le mani sul Quirinale. Insomma ci vedo una costruzione che porta a dover dire per forza che ci sono problemi anche quando non ci sono”. (ANSA)