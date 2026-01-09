Direttore della Bbc: combattere la disinformazione globale

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Tim Davie

La Gran Bretagna e i suoi alleati occidentali devono contrastare i “cattivi agenti” che stanno “inondando” gli spazi online globali con “disinformazione” e propaganda

Lo ha detto il direttore uscente della BBC, Tim Davie, che si dimetterÃ  dall’incarico di direttore generale della BBC quando verrÃ  trovato un sostituto dopo lo scandalo per una modifica considerata fuorviante di un discorso di Donald Trump, e che ha sollecitato un aumento dei finanziamenti per la divisione World Service della BBC in Parlamento.

Video manipolato, Trump fa causa alla Bbc: chiesti 10 miliardi di dollari

