Direttore della Bbc: combattere la disinformazione globale

La Gran Bretagna e i suoi alleati occidentali devono contrastare i “cattivi agenti” che stanno “inondando” gli spazi online globali con “disinformazione” e propaganda

Lo ha detto il direttore uscente della BBC, Tim Davie, che si dimetterÃ dall’incarico di direttore generale della BBC quando verrÃ trovato un sostituto dopo lo scandalo per una modifica considerata fuorviante di un discorso di Donald Trump, e che ha sollecitato un aumento dei finanziamenti per la divisione World Service della BBC in Parlamento.