Litiga con la moglie e tenta di darle fuoco: arrestato albanese

CAVARZERE (VENEZIA) – Un albanese di 43 anni la sera del 1Â° gennaio Ã¨ stato arrestato dai carabinieri a Cavarzere, in provincia di Venezia, per il tentato omicidio della moglie. Andato in escandescenze a causa di una lite nata per futili motivi, lâ€™uomo ha minacciato di morte la moglie e cosparso con del liquido infiammabile sia gli abiti indossati dalla donna che il pavimento della cucina per darle fuoco.

Lâ€™uomo non Ã¨ riuscito nel suo intento solo perchÃ© il figlio minorenne, approfittando di un momento di distrazione del padre, Ã¨ riuscito a nascondergli lâ€™accendino e a prendere tempo sino allâ€™arrivo dei carabinieri che lâ€™hanno portato in carcere a Venezia. Dalle indagini Ã¨ emerso che non era la prima volta che lâ€™uomo era violento nei confronti della moglie che perÃ² non lo aveva mai denunciato. ADNKRONOS