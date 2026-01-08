Caccia al nordafricano che ha sfregiato un 15enne per rapina

di Paola Fucilieri – Per il momento Ã¨ ancora caccia all’uomo. Continuano senza sosta le indagini dei carabinieri che stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona, mentre acquisiscono una serie di testimonianze, per rintracciare il giovane nordafricano che lunedÃ¬, nel tardo pomeriggio, ha aggredito e ferito un 15enne residente a Cologno Monzese a due passi dal Bicocca Village, in viale Sarca.

Intanto le condizioni del ragazzino – in realtÃ intervenuto a difesa dell’amico che era con lui, preso di mira dal magrebino per una rapina – restano gravi: la lama l’ha raggiunto in particolare al volto, ed Ã¨ poi affondata nell’addome, colpendo lievemente il torace e il fianco sinistro. L’adolescente rimane infatti in prognosi riservata e in codice rosso, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo il racconto fatto agli investigatori dell’Arma dall’amico del 15enne ferito – un coetaneo sotto choc, ma illeso – il nordafricano, comparso all’improvviso sul marciapiedi davanti ai due ragazzi poco dopo le 17, avrebbe puntato contro di loro un coltello chiedendo a uno dei due di consegnargli il giubbotto che portava addosso. L’amico sarebbe intervenuto appunto proprio in quel momento per difenderlo ed Ã¨ allora che l’aggressore si Ã¨ rivolto contro di lui, colpendolo con diversi fendenti, prima al volto e poi al torace.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118.

Il ferito Ã¨ stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda. In contemporanea in viale Sarca sono arrivati anche i carabinieri che si sono messi subito alla ricerca dell’aggressore datosi alla fuga immediatamente dopo aver sferrato le coltellate.

https://www.ilgiornale.it