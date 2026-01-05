Milano, difende l’amico da una rapina: 15enne accoltellato

Accoltellato a Milano un ragazzino di 15 anni. Le sue condizioni sono gravi, ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita

Ãˆ intervenuto in difesa di un amico rapinato da un uomo, ma ha avuto la peggio. L’aggressione Ã¨ avvenuta intorno alle nel tardo pomeriggio di lunedÃ¬ 5 gennaio in viale Sarca a Milano, a due passi dal Bicocca Village. Il giovane si trovava con un amico, coetaneo, quando sono stati bloccati da un uomo – verosimilmente nordafricano – che ha puntato loro contro un coltello chiedendo a uno dei due di consegnargli il giubbotto. Il 15enne sarebbe intervenuto per difenderlo ed Ã¨ stato colpito con diversi fendenti al torace.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Il ferito Ã¨ stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, ma non Ã¨ in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di rintracciare l’aggressore che si Ã¨ dato alla fuga subito dopo aver sferrato le coltellate.

www.milanotoday.it