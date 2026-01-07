Usa: ‘controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indefinito’

WASHINGTON, 07 GEN – Il segretario Usa all’Energia, Chris Wright, ha annunciato che Washington controllerÃ  le vendite di petrolio venezuelano “a tempo indefinito”, un giorno dopo che Donald Trump ha riferito che i leader ad interim del Venezuela hanno accettato una commercializzazione del greggio gestita dagli Stati Uniti per 30-50 milioni di barili.

“Ci occuperemo della vendita del greggio che esce dal Venezuela, innanzitutto di questo petrolio immagazzinato che si Ã¨ accumulato, e poi, a tempo indefinito, in futuro, venderemo sul mercato la produzione che proviene dal Venezuela”, ha affermato Wright durante un evento sull’energia a Miami. (ANSA)

