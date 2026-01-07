Freddo polare in Alto Adige, -25 gradi sulla Cima Libera

ImolaOggiAmbiente & Energia, News 2026, Vetrina

Freddo polare in Alto Adige

BOLZANO, 07 GEN – Non demorde il freddo polare in Alto Adige. Sulla cresta di confine sull’Anticima della Cima Libera, a 3.399 metri di quota, la scorsa notte Ã¨ stato registrato il valore piÃ¹ basso di questo inverno con -25 gradi. A valle i valori non erano invece da record a causa delle nuvole e del vento.

La prossima notte sarÃ  nuovamente stellata e il freddo si farÃ  sentire anche nei centri abitati, spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A causa del freddo il lago di Caldaro Ã¨ in gran parte gelato, un evento ormai non piÃ¹ consueto. Sulla riva sudorientale ieri il ghiaccio misurava 5 centimetri, ma con il freddo lo spessore Ã¨ destinato ad aumentare. Il lago perÃ² non Ã¨ gelato in tutti i punti e serve la massima prudenza per chi si muove sul ghiaccio a piedi o con i pattini. (ANSA)

Articoli correlati

Parigi sotto la neve

Parigi sotto la neve

Gelo in GB, temperature a -12

Gelo in GB, temperature a -12: centinaia di scuole chiuse

Ondata di freddo in Alto Adige, -20 gradi in val di Vizze

Ondata di freddo in Alto Adige, -20 gradi in val di Vizze

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *