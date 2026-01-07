Freddo polare in Alto Adige, -25 gradi sulla Cima Libera

BOLZANO, 07 GEN – Non demorde il freddo polare in Alto Adige. Sulla cresta di confine sull’Anticima della Cima Libera, a 3.399 metri di quota, la scorsa notte Ã¨ stato registrato il valore piÃ¹ basso di questo inverno con -25 gradi. A valle i valori non erano invece da record a causa delle nuvole e del vento.
La prossima notte sarÃ nuovamente stellata e il freddo si farÃ sentire anche nei centri abitati, spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A causa del freddo il lago di Caldaro Ã¨ in gran parte gelato, un evento ormai non piÃ¹ consueto. Sulla riva sudorientale ieri il ghiaccio misurava 5 centimetri, ma con il freddo lo spessore Ã¨ destinato ad aumentare. Il lago perÃ² non Ã¨ gelato in tutti i punti e serve la massima prudenza per chi si muove sul ghiaccio a piedi o con i pattini. (ANSA)