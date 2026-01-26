Tempesta artica in Usa, almeno 18 morti

Sale ad almeno 18 morti il bilancio delle vittime della tempesta invernale che ha colpito gli Stati Uniti. Lo riporta Abc News

26 gennaio 2026 – A Frisco, vicino a Dallas in Texas, una ragazza di 16 anni Ã¨ morta in un incidente con lo slittino, secondo quanto riferito dalla polizia locale, mentre nella zona di Austin, una persona Ã¨ stata trovata morta nel parcheggio di una stazione di servizio abbandonata, apparentemente per ipotermia. In Arkansas, un ragazzo di 17 anni Ã¨ morto dopo essere stato trainato da un quad sulla neve e aver urtato un albero.

Nella contea di Lehigh, in Pennsylvania, tre persone sono morte mentre spalavano la neve, mentre cinque persone sono morte a New York City, e in Massachusetts, una donna Ã¨ morta dopo essere stata investita da uno spazzaneve in retromarcia in un parcheggio. Tre decessi sono stati segnalati in Tennessee, due in Louisiana e uno in Kansas.

Proseguono i ritardi e le cancellazioni dei voli negli Usa a causa della tempesta invernale che negli ultimi giorni si Ã¨ abbattuta su gran parte del paese lasciando un milione di persone senza elettricitÃ . Gli scali del Nord-Est, soprattutto New York e Boston, sono i piÃ¹ colpiti. Dopo le circa 11.500 cancellazioni e quasi 21.000 ritardi di domenica, all’inizio di lunedÃ¬ altri 4.000 voli in partenza e in arrivo negli Stati Uniti sono stati cancellati e oltre 8.000 sono in ritardo, secondo il sito FlightAware. Ma si prevedono ulteriori disagi nel corso della giornata.

L’aeroporto internazionale Logan di Boston ha registrato il maggior numero di cancellazioni, con quasi 300 voli rimasti a terra alle 7 del mattino, pari al 60% delle partenze previste. Anche gli scali dell’area di New York sono stati duramente colpiti: circa la metÃ delle partenze da Kennedy, LaGuardia e Newark sono state cancellate alle 7 del mattino. (ANSA)