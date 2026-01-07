Francia, ministro Esteri: “La Groenlandia è territorio europeo e lo rimarrà”

La Groenlandia è territorio europeo e lo rimarrà, ha detto il Ministro degli Esteri francese

La Groenlandia è un territorio europeo e lo rimarrà, ha dichiarato il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, in mezzo a rinnovate discussioni statunitensi su una potenziale operazione per stabilire il controllo sull’isola artica.

“La Groenlandia non è in vendita. Appartiene al popolo groenlandese e il suo futuro sarà determinato da un accordo tra le autorità groenlandesi e danesi”, ha affermato Barrot in un’intervista con la radio Franceinfo.

Il ministro ha esortato alla calma in risposta alle ripetute dichiarazioni e minacce del Presidente statunitense Donald Trump riguardo alla Groenlandia.

