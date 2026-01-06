Trump: ‘per ora nessuna elezione in Venezuela’

NEW YORK – Non ci saranno elezioni in Venezuela nei prossimi 30 giorni: “dobbiamo prima risanare il Paese. Non si possono tenere elezioni, non c’Ã¨ modo che la gente possa votare”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Nbc. A chi gli chiedeva se ci fosse la possibilitÃ di votare in 30 giorni, il presidente ha risposto: “No, ci vorrÃ del tempo. Dobbiamo prima riportare il Paese alla normalitÃ ”. (ANSA).

(askanews) – A bordo dell’Air Force One, Donald Trump commenta la situazione a Cuba dopo il sequestro del leader venezuelano, storico alleato dell’Avana. Per il presidente statunitense, l’isola sarebbe ormai vicina al collasso, soprattutto per la crisi dei rifornimenti energetici.

“Cuba Ã¨ pronta a cadere. Sembra pronta a cadere”, ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti. Il presidente ha aggiunto di ritenere poco probabile il ricorso alla forza militare contro Cuba, sottoposta a un embargo economico statunitense dal 1962. “Penso che cadrÃ da sola”, ha affermato. Trump ha anche rivendicato il controllo degli Stati Uniti sulla fase di transizione in Venezuela dopo il sequestro di NicolÃ s Maduro. Il presidente parla di contatti con le nuove autoritÃ ad interim, evitando perÃ² di entrare nei dettagli politici. “Non chiedetemi chi Ã¨ al comando, perchÃ© vi darei una risposta molto controversa”. “Che cosa significa”. “Significa che siamo noi a comandare”.