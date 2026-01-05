Violenze sessuali su bimbe in Brasile, arrestato a Torino

TORINO, 05 GEN – La polizia ha arrestato un brasiliano naturalizzato italiano, di 41 anni, latitante da tempo e ricercato in ambito internazionale per violenze sessuali ripetute, consumate nel Paese di origine in danno di bambine.

La cattura Ã¨ stata eseguita dai poliziotti della squadra mobile di Torino su segnalazione e impulso del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, su richiesta dell’AutoritÃ giudiziaria brasiliana. Sul ricercato pende una condanna a vent’anni di reclusione inflitta dal Tribunale penale del distretto di San Paolo per “stupro di persone vulnerabili”. (ANSA)

La segnalazione era arrivata alla Squadra Mobile dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia su richiesta dell’AutoritÃ Giudiziaria brasiliana e, dopo una lunga attivitÃ investigativa, il 30 dicembre scorso Ã¨ stato eseguito l’arresto â€“ dopo indagini, pedinamenti e appostamenti che hanno permesso di identificare il latitante con certezza â€“ nel parcheggio di un supermercato sul territorio di CuorgnÃ¨. (torinotoday.it)