Trump: ‘Siamo noi a controllare il Venezuela’

“La ricostruzione e il cambio di regime, come volete chiamarli, sono meglio di quello che c’Ã¨ adesso in Venezuela”

“Siamo noi ad avere il controllo in Venezuela”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando con i reporter a bordo dell’Air Force One.Â Ha minacciato quindi un secondo attacco se chi Ã¨ al potere a Caracas non si comporterÃ come richiesto da Washington.

What’s next for Venezuela? Cosa succederÃ ora in Venezuela? Ãˆ la domanda che rimbalza in tutti i network Usa e nelle cancellerie di mezzo mondo mentre NicolÃ¡s Maduro Ã¨ finito con la moglie in una famigerata prigione newyorkese dopo aver rifiutato a dicembre una proposta di esilio in Turchia. E la sua vice Delcy RodrÃ­guez Ã¨ stata investita dalla Corte Suprema venezuelana come presidente ad interim, ma Ã¨ giÃ stata minacciata da Donald Trump.

“Se non fa quello che Ã¨ giusto, pagherÃ un prezzo molto alto, probabilmente piÃ¹ alto di quello di Maduro”, l’ha avvisata il tycoon in un’intervista a The Atlantic, dopo aver ribattezzato la Dottrina Monroe in Dottrina Donroe, in omaggio al suo nome. “La ricostruzione e il cambio di regime, come volete chiamarli, sono meglio di quello che c’Ã¨ adesso in Venezuela. Non potrebbe andare peggio”, ha osservato. The Donald ha anche rilanciato le mire espansionistiche Usa sulla Groenlandia “per motivi di difesa”. ANSA