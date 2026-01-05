Genova, due uomini rapinati da stranieri

Una doppia aggressione a scopo di rapina ai danni di due uomini, a pochi metri di distanza e nel giro di circa un’ora, nella zona di salita Pollaiuoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese con l’ambulanza 3-277 e le volanti della Polizia di Stato.

All’incrocio con via dei Giustiniani

Il primo caso intorno alle ore 3:15 di domenica 4 gennaio 2026, dall’incrocio con via dei Giustiniani. Un ragazzo genovese di 18 anni ha raccontato di essere stato avvicinato da due persone straniere mentre stava parlando al telefono spostandosi in direzione via di San Bernardo. I due malviventi, dopo averlo strattonato e fatto finire a terra, gli hanno portato via lo smartphone e il portafoglio. Il giovane, cadendo, ha riportato una profonda ferita al labbro, Ã¨ stato medicato e portato in codice verde al pronto soccorso del Galliera.

All’incrocio con via San Lorenzo

Secondo intervento della Croce Bianca Genovese, alle ore 4:30, piÃ¹ vicino alla zona di via San Lorenzo con dinamica simile: un 33enne di origini marocchine ha denunciato di essere stato aggredito da almeno due malviventi che volevano portargli via il telefono. L’uomo ha subito una ferita alla mano ed Ã¨ stato medicato sul posto.

Le indagini

In entrambi i casi sono intervenute le volanti della Polizia di Stato che hanno avviato ricerche e accertamenti, anche per valutare eventuali connessioni con quanto avvenuto la notte precedente, quando una coppia di turisti ha denunciato di essere stata aggredita e rapinata nella zona di piazza Fontane Marose.

